Minstens twaalf burgers gedood bij aanval in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag minstens twaalf burgers om het leven gekomen bij een aanval die wordt toegeschreven aan de rebellengroep Allied Democratic Forces (ADF). Dat hebben lokale bronnen zondag gemeld.

“In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben strijders van ADF boeren uit het dorp Mabule (in Beni, in het westen van het land) aangevallen toen ze in hun velden waren. We tellen twaalf doden”, aldus de de lokale autoriteiten van het Beni. “Het aantal dodelijke aanvallen is gedaald sinds begin januari toen het leger een offensief gestart is tegen ADF in Rwenzori en sindsdien zijn de inwoners van verschillende dorpen weggehaald.”

Er wordt in het dorp nog verder naar lichamen gezocht, aangezien verschillende bewoners nog geen teken van leven hebben gegeven. Op 5 februari werden ook al 21 burgers gedood in Rwenzori, vermoedelijk door ADF.

De ADF-rebellen zijn van oorsprong Oegandese strijders die intussen al 25 jaar in Congo hun uitvalsbasis hebben en die, volgens het regime in Kinshasa, achter de moordpartijen zitten die intussen al enkele jaren met de regelmaat van de klok gepleegd worden in het noordoosten van Congo.