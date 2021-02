Roberto Martinez opgemerkte toeschouwer bij Beerschot-Antwerp: “De Laet beleeft heel goed seizoen, Lukaku speelt opnieuw 90 minuten”

Bondscoach Roberto Martinez was zondagmiddag aanwezig bij de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp. De Spanjaard zei niet of hij specifiek een speler kwam scouten voor de Rode Duivels, maar liet desgevraagd wel verstaan dat hij tevreden was over de prestaties van Ritchie De Laet en Jordan Lukaku.

“Het is mijn eerste keer hier”, lachte Roberto Martinez op het Kiel voor de camera’s van Eleven Sports. “Het is zonde dat er geen fans zijn. Maar ik moet wel zeggen dat degenen verantwoordelijk voor het veld het geweldig gedaan hebben. Je ziet dat hier veel werk ingekropen is, het terrein ziet er geweldig uit.”

De aanwezigheid van de bondscoach werd hier en daar al gelinkt aan Antwerp-verdedigers Ritchie De Laet en Jordan Lukaku. “Ritchie speelt een heel goed seizoen en voor Jordan Lukaku is het zoals je weet de eerste keer sinds 2018 dat hij nog eens consistent aan voetballen toe kan komen. Antwerp heeft hem op een goede manier opnieuw geïntroduceerd met opnieuw 90 minuten spelen. Dat is indrukwekkend. Verder zijn er hier nog een paar jonge spelers die al indruk gemaakt hebben.”

Bijna 20 scouts in dienst

Of Martinez effectief één van bovengenoemde spelers op het oog heeft, zei hij echter niet. Wel toonde hij dat hij de Belgische Jupiler Pro League op de voet volgt. “Beerschot is a breath of fresh air in deze competitie. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook met hun nieuwe coach op hun elan zullen doorgaan.”

Voor de bondscoach is het niet evident om in tijden van corona nog spelers te komen scouten. Maar hij blijft op andere manieren op de hoogte van de 108 spelers die hij in de gaten houdt voor de Rode Duivels, zegt hij. “Ik ben trots op de stappen die we gezet hebben wat betreft analyse en scouting. We hebben nu al bijna 20 scouts in dienst, die ons niet alleen informatie leveren voor de spelers in maart (bij de volgende interlandbreak, nvdr), maar die ook werken voor de jongere leeftijdsgroepen.”