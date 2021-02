“Yannick Carrasco testte negatief en kan maandag alweer meedoen met Atlético”

Rode Duivel Yannick Carrasco kan maandagavond alweer meespelen voor Atlético tegen Celta de Vigo. Volgens El Mundo Deportivo heeft de Belg een negatieve test afgelegd nadat Carrasco een dikke week geleden positief bevonden was op corona.

Carrasco heeft de voorbije tien dagen niet met de groep getraind door zijn besmetting, maar is zijn conditie wel individueel blijven onderhouden. “Maandagochtend zal beslist worden of hij ’s avonds kan meedoen tegen Celta”, schrijft El Mundo Deportivo.

De 27-jarige Belg is dit jaar een vaste waarde bij het team uit Madrid. Hij was dit seizoen al goed voor in totaal drie doelpunten. Ook nam Carrasco al vijf assists voor zijn rekening.