Amerikaanse regering schrapt migratiedeal van Trump met Centraal-Amerika

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft een omstreden overeenkomst met drie Centraal-Amerikaanse staten geschrapt waarmee zijn voorganger Donald Trump illegale migranten buiten wilde houden. Minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft dit weekend in een verklaring gezegd dat de overeenkomsten met onmiddellijke ingang zijn opgeschort en dat er aan wordt gewerkt ze helemaal op te zeggen.

Het gaat om overeenkomsten met El Salvador, Guatemala en Honduras. Volgens de akkoorden moesten migranten die onderweg waren naar de VS eerst in de drie landen asiel aanvragen voor ze in de VS kunnen proberen. Dit was een extra obstakel voor de Centraal-Amerikanen die vaak drie landgrenzen over moeten voor ze in de VS zijn. De Centraal-Amerikanen zijn aan de grens tussen Mexico en de VS verreweg de grootste groep die het land daar illegaal binnen wil.

Blinken zegt dat president Biden streeft naar samenwerking en een partnerschap met de landen in de regio, om de oorzaken te bestrijden waarom mensen op de vlucht slaan. In de drie staten wonen naar schatting 34 miljoen mensen en voor de meesten is er geen vast werk met redelijk inkomen beschikbaar. De misdaad tiert er welig en is uiterst gewelddadig. Dat is onder meer een gevolg van het migratie- en vooral het justitiebeleid van eerdere Amerikaanse regeringen die zware criminelen die ouders uit die landen hadden, na hun celstraf naar Centraal-Amerika deporteerden.

“Deze stap betekent niet dat de Amerikaanse grenzen nu open zijn”, zei Blinken zaterdag. De Amerikaanse regering wil de mogelijkheden voor legale immigratie uitbreiden, maar de VS blijven nog steeds een land met grenzen en wetten die moeten worden nageleefd.