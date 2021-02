Israëlisch ziekenhuis denkt nieuw medicijn tegen Covid-19 ontdekt te hebben

Een Israëlisch ziekenhuis denkt een nieuw medicijn tegen Covid-19 te hebben gevonden. De eerste resultaten zijn indrukwekkend: 29 van de 30 mensen die met ernstige klachten in het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv lagen, konden na toediening van het medicijn naar huis.

Het gaat om het middel EXO-CD24. Binnen drie tot vijf dagen na toediening van het medicijn konden de 29 patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen. De laatste patiënt herstelde ook, al duurde het bij haar iets langer. EXO-CD24 was oorspronkelijk ontwikkeld om kanker mee te bestrijden. Nu lijkt het dus ook Covid-patiënten te helpen, met name als zij nog niet in kritieke toestand verkeren. Het ziekenhuis heeft een verzoek ingediend bij het Israëlische ministerie van Gezondheid om de proef te verlengen.

Ook een medisch centrum in Jeruzalem denkt op het spoor te zijn van een werkzaam medicijn: een middel met de naam Allocetra. Van de 21 patiënten in kritieke toestand die ermee werden behandeld, herstelden er 19 binnen zes dagen. Allocetra was oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van een overactief immuunsysteem.

Voor beide medicijnen geldt wel dat er meer en grootschaliger onderzoek dient te worden gedaan voordat er van een werkelijke doorbraak kan worden gesproken.