Didier Lamkel Zé reageert voor het eerst sinds rehabilitatie en excuseert zich bij fans Antwerp op social media

Didier Lamkel Zé brak met opnieuw een goal voor Antwerp de stadsderby tegen Beerschot open. De Kameroener werd verkozen tot Man van de Match en reageerde zo voor het eerst (kort) sinds hij weer mag spelen en kan scoren bij Antwerp. Lamkel Zé verontschuldigde zich na afloop ook bij de fans op social media - en dat deed hij geheel op zijn eigen manier.

LEES OOK. Antwerp wint stadsderby van Beerschot na non-match met dolle slotfase, dankzij nieuw doelpunt (en showtje) van Lamkel Zé

LEES OOK.“Kan u in het hoofd van Lamkel Zé geraken of zich voorstellen wat daarin gebeurt? Wij niet”

“Allereerst wil ik de club bedanken om toch het vertrouwen in mij te blijven houden. Ik wil ook mijn ploegmaats bedanken om me toch weer te aanvaarden in de groep”, zei hij voor de camera’s van Eleven Sports. “En nu, voilà, vier goals in vijf matchen. Daar kan ik trots op zijn. Ik hoop vooral dat ik de ploeg nu kan blijven helpen. Het is dankzij hen dat ik hier sta en dat ik gescoord heb.”

De Kameroener, die nog maar voor de tweede keer in zijn leven op sneeuw speelde, zei al uit te kijken naar de bekermatch tegen Club Brugge van woensdag. “Tegen Brugge is het altijd moeilijk. Ze zullen uit zijn op revanche na de bekerfinale die wij gewonnen hebben. Het wordt interessant”, zei hij met een grote glimlach.

Minder lachen deed zijn coach, Frank Vercauteren. “Wat ik ervan dacht dat Lamkel Zé weer scoorde? (Geërgerd) Dat hij weer een gele kaart gepakt heeft (door bij zijn viering de tribune in te lopen, nvdr). Ik blijf vooral daarbij stilstaan, dat kan ons nog wel wat kosten. Verder: proficiat voor de goal, maar ik moet ook proficiat voor de assist zeggen en proficiat voor de ploeg. Zo kan Lamkel Zé misschien het verschil maken, maar hij gaat het niet alleen winnen, nooit.”

Papiertje met verontschuldigingen

Lamkel Zé liet zich niet alleen tijdens, maar ook na de match opvallen. Op zijn persoonlijke Instagram-account plaatste hij een filmpje waarop hij een papiertje ontvouwt. Daarop stond het opschrift “Ik verontschuldig me bij alle fans van Antwerp”. Merkwaardig, want de Kameroener kreeg vorige maand nog een verbod op het gebruik van social media opgelegd. Als nieuwe verzoeningspoging met de fans van The Great Old kan het alvast tellen.