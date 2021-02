Meerderheid van Amerikanen vindt (nu wel) dat Trump veroordeeld moet worden voor aanzetten tot bestorming van Capitool

Een nipte meerderheid van de Amerikanen vindt dat Donald Trump veroordeeld moet worden voor het aanzetten tot de bestorming van het Capitool. Het impeachment-proces tegen de voormalige president begint dinsdag: als een tweederdemeerderheid van de senatoren hem veroordeelt, kan Trump zich in toekomst niet langer kandidaat stellen bij verkiezingen.

De steun voor een veroordeling van Trump is gestegen sinds de start van de impeachmentprocedure in het Huis van Afgevaardigden. Toen bleek uit een poll van ABC en de Washington Post dat 47 procent van de Amerikanen een veroordeling steunde, 49 procent was toen tegen. Maar uit de nieuwste peiling blijkt dat nu 56 procent van de Amerikanen voorstander is van een veroordeling en een verbod om ooit nog een federaal ambt uit te oefenen, en slechts 43 procent nog tegen.

Bij Republikeinse kiezers is de steun voor een veroordeling uiteraard lager: daar is amper 15 procent voorstander. Dat is wel hoger dan de 9 procent ten tijde van de start van de procedure. Bij Democraten is 92 procent voorstander van een veroordeling.