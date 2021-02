Meer sneeuw in Vlaanderen dan in Ardennen, en dat is niet het enige uitzonderlijke: “Negen jaar geleden dat we nog zo’n periode hadden”

De meeste sneeuw hebben we intussen achter de rug, maar dat hoeft voor liefhebbers de pret niet te bederven: het wordt de komende dagen zó koud dat het witte tapijt nog even blijft liggen. Anders dan gewoonlijk viel die sneeuw deze keer vooral in het noorden van ons land, terwijl het in de Ardennen voornamelijk groen bleef. En deze winterweek kent nog een ongewone vaststelling: het aantal opeenvolgende ijsdagen. “Het is van 2012 geleden dat we nog zo’n periode van meerdere ijsdagen na elkaar kregen”, zegt Frank Deboosere.