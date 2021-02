Agent werd drie keer schuldig bevonden voor moord op zijn partner, maar hij wil vierde assisenproces

Politieman Johan Devriendt (50), die een levenslange celstraf uitzit voor de moord op zijn levenspartner in 2003, wil een nieuw proces. Dat is een gevolg van een Nederlands universitair rapport dat stelt dat Devriendt de moord hoogstwaarschijnlijk niet gepleegd heeft en dus niet veroordeeld had mogen worden. Nochtans is de zaak al drie keer voor assisen gekomen en werd hij steeds schuldig bevonden.