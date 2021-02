Reuzegomschacht die samen met Sanda Dia werd gedoopt staat terecht in zedenzaak

De schacht was bij de dramatische doop die het leven kostte aan Sandia Dia zelf met onderkoelingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Een 22-jarige KUL-rechtenstudent uit Hove staat dinsdag in Leuven terecht in een zedenzaak. De twintiger was een van de schachten van de elitaire studentenclub Reuzegom die zijn vriend Sanda Dia naast zich zag sterven, in december 2018 tijdens een uit de hand gelopen ontgroeningsritueel.

De jongeman zou enige tijd na de dramatische doop op stap gegaan zijn met een studente. Na die avond stapte de studente naar de politie om een klacht in te dienen. Wat die klacht behelst, is niet duidelijk. Het gaat alvast niet over aanranding of verkrachting. De jongedame in kwestie zou zich ook geen burgerlijke partij gesteld hebben, maar het parket vond de feiten toch dusdanig dat ze de schacht nu voor de rechter wil brengen. De rechtenstudent wordt verdedigd door strafpleiter Kris Luyckx, maar die spreekt van een beperkte zaak en wil niet meer details verschaffen.

De student in kwestie overleefde het doopritueel waarbij zijn vriend Sanda Dia stierf. Hijzelf werd met onderkoelingsverschijnselen opgenomen in de kliniek en uiteindelijk geschorst door de universiteit omdat hij te laat alarm zou geslagen hebben en niet tot inkeer zou zijn gekomen. In beroep werd die schorsing ongedaan gemaakt.