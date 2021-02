Minstens 8 Somalische soldaten gedood door bermbom

In Somalië zijn een tiental agenten van de veiligheidsdienst omgekomen toen het voertuig waarin zij zaten over een bermbom reed. Terreurorganisatie al-Shabaab, die banden heeft met al-Qaeda, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Volgens DPA gaat het om zeker dertien doden, terwijl AFP spreek over acht dodelijke slachtoffers.