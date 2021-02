Leander Dendoncker en Youri Tielemans houden mekaar in evenwicht: brilscore tussen Wolverhampton en Leicester

Twee Rode Duivels, Leander Dendoncker en Youri Tielemans, allebei ex-RSC Anderlecht, kwamen zondag niet tot scoren met hun teams, de Wolverhampton Wanderers en Leicester City, in een wedstrijd van de 23e speeldag in de Premier League. De wedstrijd eindigde in een voor beide ploegen teleurstellende 0-0.