Amerikaanse president Biden zal sancties tegen Iran niet opheffen: “Eerst ophouden met uranium verrijken”

De Verenigde Staten zijn niet van plan de sancties tegen Iran op te heffen om de machthebbers in Teheran aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat heeft president Joe Biden verklaard in een interview met CBS News. Iran moet volgens eerst ophouden met de verrijking van uranium en zich houden aan de afspraken van het nucleair akkoord uit 2015, klinkt het.

Over de relatie met Peking klonk de Democratische opvolger van Donald Trump voorzichtig optimistisch. Hij zei een “extreme competitie” te voorzien met China maar geen “conflict”. Bidens oordeel over de Chinese leider Xi Jinping was duidelijk. “Hij is hard. Hij heeft - en dat bedoel ik niet als kritiek maar als de realiteit - geen democratisch bot in zijn lijf.” De twee hebben elkaar nog niet gesproken, sinds Biden zijn entree in het Witte Huis.