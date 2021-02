Steunbetoging voor Wit-Russische oppositie in Brussel

Aan het Atomiumplein in de Brusselse gemeente Laken zijn zondag een vijftigtal mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan de Wit-Russische oppositie. Dat meldt de politiezone Brussel-Elsene. De manifestatie verliep rustig.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Abele, een vereniging van Wit-Russen in Europa. De deelnemers wilden hun steun uitdrukken voor alle oppositieleiders die naar aanleiding van de controversiële verkiezingsoverwinning van de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko in augustus in ballingschap zijn gegaan. Het gaat onder meer om de activiste Svetlana Tichanovskaja, Loekasjenko’s tegenkandidate bij de verkiezingen. Sindsdien zijn bij pro-democratische betogingen in Wit-Rusland duizenden mensen opgepakt.

In andere grote Europese steden vonden zondag soortgelijke betogingen plaats.