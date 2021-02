Bart De Pauw doorbreekt jarenlange stilte op sociale media: “Bedankt aan iedereen die mij het voordeel van de twijfel geeft”

Bart De Pauw heeft op Instagram zijn dank uitgesproken aan iedereen die hem “het voordeel van de twijfel geeft”. De tv-maker staat binnenkort in Mechelen terecht, nadat 13 vrouwen hem beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag.

“Bedankt aan iedereen die ons steunt. Bedankt aan iedereen die mij het voordeel van de twijfel geeft. En aan iedereen die mijn veroordeling overlaat aan de rechters op het proces”, schrijft De Pauw op Instagram.

LEES OOK. Ex-stagiaire Woestijnvis doorbreekt stilte over Bart De Pauw: “13 jaar geleden werd hij al om exact dezelfde reden op het matje geroepen” (+)

Opvallend, want het is voor het eerst in meer dan drie jaar dat de tv-maker iets plaatst op dat sociale medium. Het vorige bericht dateert van november 2017: de bewuste video waarin hij het nieuws bekendmaakte dat de VRT de samenwerking met zijn productiehuis Koeken Troef! had stopgezet, nadat de preventieadviseur van de openbare omroep klachten over grensoverschrijdend gedrag van De Pauw had ontvangen.

LEES OOK. Advocaat van slachtoffers Bart De Pauw reageert op ‘Telefacts’-reportage: “Zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context werden gehaald”