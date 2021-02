Queen verdient elk jaar honderd miljoen aan windmolens

Minstens 100 miljoen pond (meer dan 110 miljoen euro) zal de kassa van de Britse royals de komende tien jaar – jaarlijks – worden gespekt door windenergie. Twee windparken in de Ierse Zee die werden geveild, zullen samen meer dan 400 miljoen pond per jaar opbrengen. Driekwart daarvan gaat naar de staat, de rest gaat in het koninklijk fonds voor het onderhoud van de domeinen.

Al sinds de stichting van het koninkrijk is de Britse kustlijn eigendom van het koningshuis. In 1932 werd afgesproken dat de olie en het gas onder land en dus ook de zeebodem eigendom waren van de kroon, maar dat de overheid die moest uitbaten. In 1962 bracht de Queen naar voren dat daar ook de zeebodem in de Britse wateren toe moest behoren. Toen in de jaren 60 effectief gas en olie werden gevonden, werd de regeling doorgetrokken naar de zeegebieden. Maar de bodem op zich werden in 2004 door de regering-Blair toebedeeld aan de kroon. Het koningshuis zou er een percentage royalty’s voor krijgen als de regering er ooit wat aan verdiende. Niemand had kunnen voorspellen dat de bodem waarop windmolens worden gezet, zo veel zou opbrengen. Er lopen momenteel nog drie veilingen.