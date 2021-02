Patstelling na verkiezingen in Liechtenstein: amper 23 stemmen verschil tussen 2 partijen

Liechtenstein is in een patstelling terechtgekomen na de parlementsverkiezingen. Tussen de twee conservatieve volkspartijen is er een verschil van amper 23 stemmen. Zo eindigen zowel de Progressieve Burgerpartij (FBP) als de Patriottische Unie (VU) op 35,9 procent van de stemmen.

De VU staat aan de leiding met een zeer kleine marge. De partij schoof Daniel Risch naar voren als regeringsleider. Hij was eerder al minister van Infrastructuur, Economie en Sport. Hij neemt het op tegen Sabine Monauni van de FBP. Zij is jurist en was eerder hoofd van de EU-ambassade van Liechtenstein in Brussel. Als Monauni wint, wordt ze de eerste vrouwelijke regeringsleider van de dwergstaat. In het land werd pas in 1984 stemrecht voor vrouwen ingevoerd.

Het parlement in Liechtenstein, de Landtag, telt 25 leden. Al jaren hebben de conservatieve centrumpartijen FBP en VU de macht in het land, maar ze rekenen allebei op een nieuwe coalitie.

De oppositiepartij ‘Die Unabhängigen’ haalde slechts 4,2 procent van de stemmen en is zo haar zetels in het parlement kwijt. De nieuwe partij Democraten pro Liechtenstein, die zich van de DU heeft afgesplitst, kreeg 11,1 procent van de stemmen. De links-groene Vrije Lijst haalde 12,9 procent van de stemmen.

Het 160 vierkante kilometer grote Vorstendom Liechtenstein, gelegen tussen Oostenrijk en Zwitserland, is een van de kleinste staten ter wereld met ongeveer 39.000 inwoners.