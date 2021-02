Weg met Twitter, leve de telefoon: hoe Joe Biden zijn beleid promoot door een persoonlijke babbel op zaterdag

President Joe Biden heeft een nieuwe manier gevonden om rechtstreeks met de Amerikaanse burger te communiceren. Zaterdag belde hij Michele, een onbekende vrouw in Californië die haar job verloor door corona. Elke zaterdag zal hij zo contact opnemen met een onbekende Amerikaan. Niet alleen om haar of hem een hart onder de riem te steken, maar ook om steun te zoeken voor zijn beleid.

