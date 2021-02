Junior Edmilson scoort op WK voor clubs en helpt Al-Duhail zo aan een vijfde plaats

De Qatarese kampioen Al-Duhail heeft zondag beslag gelegd op de vijfde plaats bij het WK voor clubs in eigen land. Het team van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson won in Al Rayyan met 3-1 van het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai, de Aziatische kampioen.

Edmilson opende de score na 21 minuten met een schot van buiten de zestien. Na de gelijkmaker van Yoon Bit-Garam (62.) drukten de Qatarezen door. Goals van Mohammed Muntari (66.) en Ali Almoez (82.) bezorgden Al-Duhail de overwinning.

Edmilson en co verloren in de kwartfinales met 1-0 van het Egyptische Al-Ahly, de Afrikaanse kampioen. Al-Ahly treft maandag in de halve eindstrijd Bayern München, de winnaar van de Europese Champions League.

Ulsan Hyundai had haar kwartfinale met 2-1 verloren van het Mexicaanse Tigres, de Noord-Amerikaanse kampioen. Het team van de Franse aanvaller André-Pierre Gignac treft zondag (om 19u) het Braziliaanse Palmeiras in de halve eindstrijd.