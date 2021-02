Jordy (26) doodde zijn liefdesrivaal Bjorn (28) met een pijl van een kruisboog: “Ja, hij moest dood. Het was hij of ik”

Tielt -

Het assisenhof in Brugge buigt zich vanaf vrijdag over de “kruisboogmoord” in Tielt. Jordy Vande Sompele (26) kon het in 2018 niet verkroppen dat zijn vriendin Sarita een affaire had met slagerszoon Bjorn De Vrieze (28) en joeg een pijl door zijn hoofd. “Ik wilde hem alleen maar bang maken”, was zijn eerste uitleg. Om uiteindelijk toch alles op te biechten: “Ja, hij moest dood. Het was hij of ik.”