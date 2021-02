Ook barbiers mogen open op 13 februari, maar ze mogen pas vanaf 1 maart baarden trimmen

Niet alleen de kappers, maar ook de barbiers mogen zaterdag eindelijk weer de deuren openen. Alleen: ze moeten tot 1 maart wachten om ook baarden van klanten te trimmen. Volgens het Ministerieel Besluit dat zaterdag gepubliceerd werd, moeten ze zich beperken tot de verzorging van het kapsel.

Er waren amper versoepelingen na het Overlegcomité van vrijdag, maar zelfs de weinige speelruimte die gegeven wordt, leidt tot discussie en onbegrip. Vrijdag klonk het immers nog triomfantelijk dat niet alleen kappers, maar ook barbiers kunnen herbeginnen op zaterdag 13 februari. Daarover werd vrijdag druk gelobbyd: volgen ze de regeling van de kappers, of toch die van de andere contactberoepen? Het werd uiteindelijk dat eerste, vooral om praktische en juridische redenen.

Alleen moet een barbier zich tot 1 maart – het moment waarop de andere contactberoepen mogen hervatten – beperken tot het knippen van kapsels. Baarden of snorren trimmen is uit den boze, zo blijkt uit het Ministerieel Besluit (MB) dat zondag werd gepubliceerd in het Staatsblad. Vorig jaar mocht het mondmasker nog heel even af voor die behandeling, maar dat is nu absoluut verboden. Dat staat niet alleen zo in het MB, maar ook in de protocollen die per sector zijn afgesloten. Dat bevestigt het kabinet van minister van Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval (MR).

Ook mannen met baarden die een afspraak hebben bij een gewone kapper, moeten volgens de letter van de wet tot 1 maart geduld hebben om die te laten knippen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde eerder al aan dat er steekproefsgewijs controles zullen plaatsvinden om te zien of de regels wel nageleefd worden.

Hetzelfde MB bepaalt ook dat sjaals, nekwarmers of bandana’s vanaf 13 februari niet meer gebruikt mogen worden als mondmasker. Dat advies werd eerder al gegeven door de Risk Assessment Group (RAG) en is nu ook overgenomen en in een MB gegoten.