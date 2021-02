Oud-leiding schiet te hulp om jeugdbeweging uit de nood te helpen: “Door maatregelen krijgen groepen de puzzel anders niet meer gelegd”

“Ik keer terug uit mijn pensioen.” Het is een boodschap die al enkele dagen circuleert op sociale media. Niet geschreven door 65-plussers die weer aan de slag willen, wel door twintigers en dertigers die ooit in de scouts zaten. Zij springen opnieuw in hun scoutshemd om de jeugdbewegingen uit de nood te helpen.