De beslissing dat enkel en alleen de interventieploegen van de politie met voorrang worden ingeënt, lokt teleurgestelde reacties uit bij de brandweer: “Wij worden toch ook uitgestuurd naar plekken waar je moeilijk afstand kan houden.” Maar ook de politie is ontgoocheld.

De sociale partners - bestaande uit vakbonden en werkgevers – hadden er nog zo voor gewaarschuwd: trek geen zogezegde cruciale of essentiële beroepsgroepen voor in de vaccinatiecampagne of je krijgt ...