Detentie van Salah Abdeslam kost Franse staat 433.000 euro per jaar

De detentie van Salah Abdeslam kost de Franse staat 433.000 euro per jaar, aldus cijfers van het Franse ministerie van Justitie die RTL-TVI zondagavond brengt. De Franse jihdist werd in Molenbeek opgepakt en zit momenteel in de streng bewaakte gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs. Hij wordt beschuldigd van deelname aan de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad.

De verloning van de acht agenten die beurtelings instaan voor zijn bewaking kost circa 397.000 euro. Het gevangeniswezen geeft ook 35.500 euro per jaar, of 97 euro per dag, uit aan voedsel, linnengoed en verwarming van de cel van Salah Abdeslam.

De plaatsing van het videobeveiligingssysteem (levering, inbedrijfstelling van speciale apparatuur, enz.) kostte de administratie 16.000 euro. Om elke vorm van ongeoorloofde telefooncommunicatie te vermijden werd ook stoorapparatuur opgesteld nabij de hoofdcel. Kostprijs: 189.500 euro. In totaal mobiliseert de gevangenschap van de terrorist vijf cellen in de mannengevangenis van Fleury-Mérogis, waar meer dan 3.200 gevangenen zijn ondergebracht.

De informatie werd door het Franse ministerie van Justitie meegedeeld in antwoord op een schriftelijke vraag van een volksvertegenwoordiger en werd oorspronkelijk gepubliceerd door het Franse tijdschrift Capital.