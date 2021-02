Kopzorgen voor Clement: Mata twijfelachtig voor bekermatch tegen Antwerp

Club Brugge kwam de partij op de Freethiel niet ongeschonden door. Zo moet Mata mogelijk passen voor de bekerpartij tegen Antwerp dinsdag. Een domper, want de verdediger zit in een ijzersterke periode.

In het slot van de wedstrijd moest Mata de pijn verbijten. “Jammer dat hij dat niet aangaf, want anders had ik hem gewisseld”, gaf Clement aan. “Voor de match tegen Antwerp ziet dat er niet goed uit, al zullen we pas zondag de evaluatie kunnen maken van onze blessures.”

Indien Mata niet fit geraakt, start Dirar mogelijk voor de eerste keer bij Club op de rechtsachter. De winteraanwinst pakte ook al minuten tegen Olsa Brakel.

Vanaken: afwachten

Wie wél gewisseld werd met een blessure, was Vanaken. Hij kreeg een trap op de ribben en tastte twintig minuten voor tijd naar zijn rug. “We moeten afwachten hoe hij zich de komende dagen voelt. Ik wou geen risico nemen met hem, want iedereen kent het belang van Hans voor onze ploeg.”