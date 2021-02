Club Brugge raakt maar niet van zijn Hollandse wolk. Dankzij twee nieuwe doelpunten van Noa Lang pakt Club 24 op 24 in de competitie en wint het – beker inbegrepen – negen wedstrijden op rij. Het is geleden van het tijdperk Trond Sollied dat blauw-zwart zich even dominant toonde.

Een doelpunt van Noa Lang in de beginfase, een doelpunt van Noa Lang in de slotfase en daartussen het beeld dat we de voorbije zes weken zagen: Club Brugge dat nooit de controle over de wedstrijd verloor ...