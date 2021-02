Vier jaar na dubbele beroerte brengt zanger toch nieuw nummer uit: “Ik kan niet meer zingen, maar wel nog muziek maken”

Poperinge -

Ooit speelden ze zijn muziek op de radio, stond hij op het podium van het Cactusfestival of Marktrock en schreef hij nummers voor Yasmine en Els De Schepper. Muziek was zijn leven, tot dat leven van Rik Denys (53) uit Poperinge door elkaar werd geschud door twee hersenbloedingen. Spreken gaat moeizaam, zingen dus ook. Maar vrijdag, vier jaar na zijn beroertes, brengt Ricky!Boy toch nog een nieuw nummer uit, deze keer instrumentaal. “Ik wil tonen dat ik nog altijd doe wat ik deed, ook al kan ik er niet over praten.”