Veel gemeenten controleren in de praktijk amper of besmette inwoners al dan niet in quarantaine zijn, nochtans aangekondigd als hét sluitstuk van de coronahandhaving. “De gegevens die we van hogerhand krijgen, zijn veel te summier”, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Wie besmet is, een hoogrisicocontact had of terugkomt uit een rode zone in het buitenland moet in quarantaine. Nadat de voorbije maanden bleek dat niet iedereen dat effectief deed, kwamen er forse boetes ...