Zuid-Afrika schort vaccinatieprogramma tijdelijk op na AstraZeneca-studie: “Beschermt niet afdoende tegen Zuid-Afrikaanse variant”

Zuid-Afrika schort zijn vaccinatiecampagne tijdelijk op. Dat maakte de regering zondag bekend. Bedoeling was om de komende dagen van start te gaan met een miljoen vaccins die zijn ontwikkeld door Oxford en AstraZeneca, maar uit een studie blijkt dat dat vaccin maar een beperkte bescherming biedt tegen milde ziekteverschijnselen door de Zuid-Afrikaanse coronavariant.

De voorlopige resultaten van een kleinschalige studie bij meer dan 2.000 mensen kreeg nog geen peerreview. Uit de resultaten blijkt dat het vaccin een beperkte bescherming biedt tegen milde en gematigde ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Of het vaccin wel beschermt tegen ernstige ziekte en hospitalisatie is nog niet geweten.

“Dit is een tijdelijk probleem, we moeten de AstraZeneca-vaccins schorsen tot we deze problemen hebben opgelost”, verklaarde de minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize zondag op een persconferentie. “De komende vier weken zullen we vaccins van Johnson&Johnson en Pfizer krijgen”, zei Mkhize. Er zijn ook gesprekken gaande met andere laboratoria, waaronder Moderna en de Russische vaccinproducent Sputnik V.

Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land in Afrika, met meer dan 1,5 miljoen besmettingen en meer dan 46.000 doden. Maandag was er in het land een eerste levering van 1 miljoen AstraZeneca-vaccins. Naar verwachting zullen in februari nog eens 500.000 doses worden geleverd.