EU-buitenlandsvertegenwoordiger Borrell: “Moskou weigert dialoog, EU moet conclusies trekken”

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid Josep Borrell is verontrust omdat de Russische autoriteiten weigeren een constructieve dialoog aan te gaan met de EU. De Europese leiders moeten daaruit hun conclusies trekken, zegt hij.

Borrell reisde eerder deze week af naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. De relaties tussen de EU en het Kremlin zijn serieus onderkoeld na de arrestatie en veroordeling van Aleksej Navalny, de Russische oppositieleider die in Moskou werd opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij maandenlang behandeld werd voor de gevolgen van een vergiftiging met het zenuwgas novitsjok.

De relaties zijn op een dieptepunt beland, gaf de hoge vertegenwoordiger vrijdag aan. Maar ondanks de meningsverschillen moeten Brussel en Moskou blijven samenwerken, zei hij toen.

Zondag, bij zijn terugkeer uit Rusland, is Borrell heel wat minder optimistisch. “De Russische autoriteiten hebben de kans om een constructievere dialoog met de EU te voeren niet willen aangrijpen. Dit is betreurenswaardig en we zullen conclusies moeten trekken. (...) Het zal aan de lidstaten zijn om te beslissen over de volgende stappen, en ja, die kunnen sancties omvatten”, schrijft hij op Twitter.