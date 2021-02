Opvallend: Anderlecht-uitblinker Anouar El Hadj moest verdedigen op Onuachu, die de volle 27 centimeter groter is

Grootste uitblinker in de Luminus Arena, zeker in de eerste helft: de achttienjarige Anouar El Hadj. Zijn behendigheid valt week na week meer op, en daar voegde de jonge Molenbekenaar zijn eerste doelpunt aan toe.

“Dit maakt mij fier”, vertelde hij na afloop. ”Hier droom ik al jaren van. Het doelpunt staat voor de eeuwigheid in mijn geheugen gegrift, en het was nog een mooie goal ook.”

Al van in het begin van het seizoen krijgt El Hadj regelmatig zijn kans, maar pas de laatste tijd komt hij helemaal onder stoom. Hoe komt dat? ”Ik ben eerder op de flank en als meest centrale middenvelder uitgespeeld, maar dat zijn niet mijn posities”, weet de spelverdeler. ”Ik ben een echte nummer tien en dat heb ik vandaag laten zien.”

Ook in defensief opzicht zorgde het jonge RSCA-talent overigens voor een van dé beelden van de wedstrijd, want hij stond bij een hoekschop (in zone) te verdedigen op Paul Onuachu, die de volle 27 centimeter groter is. “Mijn taak was om hem zo veel mogelijk te storen. Ik denk dat het wel gelukt is”, besloot El Hadj.