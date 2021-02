Jeugdig Anderlecht laat nog eens zien waar het voor staat: “Deze Sambi Lokonga kan misschien nog naar het EK”

We konden in de toekomst kijken. Anderlecht toonde tegen RC Genk eindelijk nog eens waar het (op termijn) naartoe wil. In een regie van El Hadj etaleerde het – zeker voor rust – veel kwaliteit, combinaties, oprukkende flanken en zowaar veldgoals. Het leverde de eerste uitzege op sinds 4 oktober en zorgde voor een belangrijke stap richting Play-off 1. Wij herkenden bij momenten weer het echte paars-wit.