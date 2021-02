Gent-uitblinker Tarik Tissoudali baalt door VAR-tussenkomsten: “Zo voel je je bestolen”

“Proficiat met je hattrick? Tja, dat is balen natuurlijk”, probeerde Tarik Tissoudali na afloop nog enigszins zijn woede te beheersen. Toch moest de Gentse aanwinst die nu al drie keer scoorde in amper twee duels, uiteindelijk toch ook erkennen dat er hem en zijn ploegmakkers onrecht was aangedaan.

“Het is vooral balen dat we geen drie punten pakten. Tijdens de wedstrijden zie je geen beelden en dan ga je er vanuit dat de VAR gelijk heeft. Maar als je de beelden ziet, is dat zuur. Zo voel je je bestolen, want er zat veel meer in. Dit team heeft zoveel individuele kwaliteiten. Eén punt is hier niet genoeg voor ons.”

Tissoudali had ook nog lovende woorden over voor ploegmakker Bezus: “Met Roman loopt het heel lekker. Hij is een heel goede speler die ook heel creatief is. We vinden elkaar wel goed. En ik ben vooral blij dat hij me zag bij die tweede goal, dat had ik echt niet verwacht. Het is een heel goede speler. We spraken ook wel veel met elkaar en dat brengt op het veld ook op!”