Gemeentewerkers La Louvière gaan creatief te werk door gebrek aan strooiwagen: "Goedbedoeld maar gevaarlijk"

Net zoals in Vlaanderen liggen de wegen er in Wallonië gevaarlijk glad bij door de winterprik. Maar toen de gemeentewerkers van La Louvière maandagochtend wilden uitrukken om te strooien, hadden ze een gebrek aan strooiwagens. Dus losten de arbeiders het creatief op.

De video's van de geïmproviseerde oplossing wekken intussen heel wat hilariteit op sinds ze op sociale media verschenen. "Goedbedoeld, maar de man heeft zichzelf in gevaar gebracht", aldus burgemeester Jacques Gobert (PS). "We zouden dit niet hebben toegelaten." De bevoegde schepen wil het probleem aanpakken en gaat een gesprek aan met de stadsdiensten van de Henegouwse gemeente. Maar Antonio Gava (PS) nuanceert de beelden ook: “Dit was de manier waarop men vroeger strooide.”

