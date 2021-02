Twee weken lang lieten we onze lezers stemmen op hun favoriete bakker. Twee weken lang voerden heel wat bakkers gepassioneerd actie om hun stem binnen te halen. Ondertussen is de strijd binnen elke gemeente beslecht en zijn alle stemmen geteld. Bekijk op onderstaande kaart wie het pleit won in jouw gemeente en dus nog steeds kans maakt op de titel van ‘Beste Bakker van Vlaanderen’.