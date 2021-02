President Joe Biden, dichter Amanda Gorman en popster The Weeknd treden op tijdens Super Bowl

Naast de sport en de reclame staat de Super Bowl ook bekend voor de optredens. Nadat Amerikaans president Joe Biden in een videoboodschap sprak over de coronapandemie, mocht de ster van zijn inauguratie aantreden: poëet Amanda Gorman. De half-time show was voor de Canadees The Weeknd, die de coronamaatregelen in zijn optreden verwerkte.

President Joe Biden en first lady dr. Jill Biden bedankten in een videoboodschap de frontliniewerkers, vroegen iedereen mondmaskers te dragen, aan social distancing te doen, zich te laten testen en zich te laten vaccineren eens het hun beurt is. Daarna riepen ze op tot een moment stilte om de slachtoffers van Covid-19 te herdenken.

De jonge dichter Amanda Gorman, die wereldfaam verwierf door haar voordracht op Bidens inauguratie, mocht even later drie helden eren die gekozen waren als erekapiteins. Haar ‘Chorus of the Captains’ was opgedragen aan een leerkracht die zijn leerlingen aan laptops hielp voor afstandsonderwijs, een verpleegster die Covid-19-patiënten op intensieve verzorgt, en een veteraan die steun verleent aan andere veteranen, jonge atleten en lokale jongeren.

Popartiest The Weeknd verzorgde de prestigieuze half-time show, met een medley van zijn bekendste hits en een opvallend creatieve verwerking van de coronamaatregelen in de choreografie. Zo stonden zijn dansers aanvankelijk apart in een structuur met ruimtes verspreid over verschillende verdiepingen. Wanneer ze toch dichter bij elkaar dansten, droegen ze speciale maskers.