Demir vraagt nultolerantie voor geweld tegen chauffeurs De Lijn

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir vraagt samen met haar collega’s van de andere deelstaten een nultolerantie voor geweld tegen chauffeurs van het openbaar vervoer. Ze kondigt aan dat het College van Procureurs-Generaal de vraag op vrijdag 12 februari bespreekt.

In 2019 telde De Lijn 4.590 dagen arbeidsongeschiktheid bij haar buschauffeurs naar aanleiding van agressiegerelateerde arbeidsongevallen. Er waren dat jaar 264 gevallen van fysiek geweld. In 2018 lag het aantal fysieke voorvallen met 258 iets lager; er is dus een stijgende lijn, meldt Demir. Er waren in 2019 desondanks slechts twee gerechtelijke vervolgingen met vonnis, volgens de vervoersmaatschappij.

Demir vraagt nu om, net als bij politieagenten, een nultolerantie te hanteren en systematisch een vervolging door het parket te vragen vanaf één dag arbeidsongeschiktheid.

“De Vlaamse vraag naar een nultolerantie en een strikte vervolging voor geweld op onze buschauffeurs wordt intussen ook bijgetreden door mijn collega’s van de andere deelstaten”, zegt de minister. “Ik ben hen daar dankbaar voor want onze buschauffeurs verdienen beter. Als samenleving moeten we duidelijke grenzen trekken en dat kan alleen door een lik-op-stukbeleid.”