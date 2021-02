Veolia legt 7,9 miljard euro op tafel voor volledige overname Suez

De Franse afval- en waterzuiveringsreus Veolia is bereid om 7,9 miljard euro te betalen om de resterende 70,1 procent aandelen van zijn concurrent Suez te verwerven. Dat heeft Veolia zondagavond meegedeeld.

Veolia had vorig jaar, na een pak tegenstrubbeling, voor 3,4 miljard euro een belang van 29,9 procent in Suez overgekocht van energiereus Engie. Het bedrijf wil door Suez in te lijven uitgroeien tot een wereldspeler.

Het bedrijf Suez probeert al maanden te voorkomen dat het wordt overgenomen door zijn sectorgenoot. Half januari had Suez nog aangekondigd dat het daarbij steun had gekregen van de investeringsfondsen Ardian en Global Infrastructure Partners (GIP), die een bod van 18 euro per aandeel lanceerden.

“De herhaalde pogingen voor een vriendschappelijke oplossing, zijn allemaal op verzet gestuit”, zo zegt Veolia nu in een mededeling. De raad van bestuur heeft daarom beslist om een overnamebod uit te brengen tegen 18 euro per aandeel voor de 70,1 procent van het kapitaal dat nog niet in het bezit is van Veolia. Dat komt neer op een totaal bedrag van 7,9 miljard euro.