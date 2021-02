Actievoerders in Myanmar roepen op tot algemene staking tegen staatsgreep

In Myanmar komen maandag opnieuw mensen op straat om te protesteren tegen de staatsgreep van het leger. Er wordt intussen ook opgeroepen tot een algemene staking.

Zondag hadden bij manifestaties in heel het land al tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de militaire coup. Ook maandag staan er, voor de derde dag op rij, weer acties gepland. Er werd opgeroepen om vanaf 10 uur (4.30 uur in België) weer te betogen. In Rangoon, de grootste stad van het land, zijn al meer dan duizend actievoerders te zien.

In een mededeling aan de media wordt ook opgeroepen tot een “revolutie in heel het land tegen de dictatuur”. Er wordt aan ambtenaren en werknemers uit de privésector gevraagd om zich aan te sluiten bij de stakingsbeweging. Vorige week werd op verschillende ministeries al het werk neergelegd.

De manifestanten vragen dat de militairen afstand doen van de macht en eisen de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi.