Eline De Munck en Michaël Roskam zijn een koppel

Onderneemster en ex-tv-gezicht Eline De Munck (33) en regisseur Michaël R. Roskam (48) zijn een koppel, zo meldt Het Laatste Nieuws. Opvallend: Roskam en De Munck moeten elkaar meteen de komende maanden missen, omdat de regisseur naar de States vertrokken is om er een crimireeks te draaien voor Apple TV.

Hoe de twee elkaar leerden kennen, is niet duidelijk, maar volgens bronnen zou het alvast serieus zijn tussen het koppel. De Munck vertelde onlangs nog in een interview met Het Nieuwsblad wat ze geleerd had uit vorige relaties en hoe ze dat nu toepast bij haar nieuwe liefde. “Als ik een vriend had, kon die niet anders dan zich schikken naar mijn leven. Die fout ga ik niet meer maken. Het gaat niet om mij, het gaat om ons.” Sinds enige tijd houdt De Munck haar privéleven wat meer uit de schijnwerpers; eerdere partners waren onder anderen cameraman Matthijs, Bob Geraets - met wie ze haar brillenmerk Odette Lunettes oprichtte - en deejay Christophe Baggerman.

Michaël Roskam, regisseur van onder meer Rundskop en Le Fidèle, is onlangs vertrokken naar de VS, waar hij een crimireeks zal draaien voor Apple TV. Hij heeft een 11-jarig zoontje uit een vorige relatie. (jdg)