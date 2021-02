Vlaamse verkeersbelastingen met 15 procent gestegen in 5 jaar tijd: “Waanzin”

De Vlaamse verkeersbelastingen zijn de afgelopen vijf jaar met 196 miljoen euro gestegen, of een stijging met 15 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft opgevraagd. In totaal wordt er jaarlijks 1,5 miljard euro aan verkeersbelastingen betaald.

De belasting op inverkeersstelling of BIV kent de grootste stijging. Dat bedrag betaal je eenmalig bij de inschrijving van een nieuw of tweedehands voertuig. De inkomsten uit de BIV zijn sinds 2015 met de helft gestegen.

De jaarlijks terugkerende verkeersbelasting is in die periode met acht procent gestegen. Ook het aantal belastingplichtige wagens steeg, maar in veel mindere mate.

Voor wagens ingeschreven vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe berekening van de verkeersbelasting van kracht. Die zou voor een daling van de verkeersbelastingen moeten zorgen naarmate het wagenpark groener wordt. Maar in die nieuwe berekening zit ook een jaarlijkse indexering.

Uit de totale cijfers blijkt nu volgens Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde dat de daling door het vergroeningseffect uitblijft en dat de inkomsten stijgen. De Open Vld’er heeft daar bedenkingen bij. “Dit is een goede zaak voor de Vlaamse begroting, maar tevreden kunnen we daar niet mee zijn. Verkeersbelastingen zouden gebruikt moeten worden voor een betere mobiliteit, zoals minder files”, zegt Vande Reyde.

“Eigen tolmuur”

“Nu trekken steden zoals Antwerpen en Brussel hun eigen tolmuren op. Als je in de toekomst van Brussel naar Antwerpen rijdt, betaal je maar liefst voor drie verschillende fiscale regimes. Brusselse tol, Vlaamse verkeersbelasting en opnieuw een tol op de Antwerpse Ring. Dat is waanzin. Vlaanderen moet het voortouw nemen met een slimme fiscaliteit”, besluit Vande Reyde.