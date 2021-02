Problemen met Smartschool op eerste dag van ‘afkoelingsweek’ voor het onderwijs: “Drie keer zoveel activiteit als tijdens lockdown”

Het regent klachten over het online platform Smartschool, waarmee heel wat Vlaamse scholen hun thuisonderwijs organiseren. Op Twitter staan heel wat opmerkingen te lezen en ook enkele directies bevestigen aan Radio 1 dat er problemen zijn.

Deze week krijgen heel wat scholieren uit het secundair onderwijs les op afstand, omdat er een ‘afkoelperiode’ net voor de krokusvakantie is geïnstalleerd. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar Smartschool, het online lesplatform waar veel scholen gebruik van maken, kan de toevloed - nu volgen alle leerlingen online les in plaats van slechts de helft - niet aan. Dat blijkt uit een resem klachten die online gedeeld worden. Het is overigens niet de eerste keer dat er problemen zijn bij Smartschool. Ook tijdens de eerste lockdown lag het systeem een tijdje plat.

250.000 euro geïnvesteerd

Bij Smartschool zegt men dat men er alles aan doet om het probleem te verhelpen, maar dat het gaat om een “uitzonderlijke en niet te voorziene toestroom”, klinkt het bij een woordvoerder. “We hebben ons hierop maximaal proberen voor te bereiden, maar dit was niet te voorzien. Voor alle duidelijkheid: volgens onze inschattingen gaat het niet om het liveplatform van Smartschool. De lessen kunnen daar normaal gezien wel doorgaan. Maar verder kregen we een massale toeloop op het systeem. Bijvoorbeeld omdat heel wat leraren net vanochtend op hetzelfde moment powerpointpresentaties probeerden te uploaden. We wisten dat er een piek zat aan te komen, maar niet dat er 3x zoveel gebruik zou gemaakt worden als tijdens de eerste lockdown. We hebben voor deze piek zelfs nog 250.000 euro geïnvesteerd.”

Volgens de woordvoerder zou het systeem op dit moment weer “werkbaar” moeten zijn. “Al zullen er mogelijk nog pieken komen waarop het moeilijker gaat.”

