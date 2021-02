Parket vraagt celstraf voor oom (26) die twaalfjarig neefje ontvoerde “om te gaan kamperen”

De 12-jarige Ilias werd in goede gezondheid teruggevonden in het Waalse Steenkerke, in het gezelschap van zijn oom. Foto: rr

Mortsel - Het parket in Antwerpen vraagt vier jaar gevangenisstraf , waarvan de helft met uitstel, tegen Benyamin E.M. (26), omdat hij in september 2020 zijn 12-jarige neefje Ilias meenam op trektocht. De jongen was drie dagen vermist en het parket vervolgt de oom wegens ontvoering.

Op 17 september van vorig jaar was de 12-jarige Ilias uit Mortsel met de fiets naar school vertrokken, maar daar kwam hij niet aan. Hij werd even later nog door een camera in Wilrijk opgepikt, toen hij schijnbaar van school wegreed. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd en nog diezelfde dag volgde er een opsporingsbericht.

De politie onderzocht tal van tips en familie, en sympathisanten hielden dagenlang verschillende zoekacties, maar de jongen werd pas op zondag 20 september teruggevonden in de Waalse gemeente Steenkerke. Hij bevond zich in het gezelschap van zijn 26-jarige oom en verkeerde in goede gezondheid.

Beiden waren met de fiets onderweg naar een natuurpark in Frankrijk, waar ze wilden kamperen. De oom had tegen de familie gezegd dat hij op vakantie ging, maar had met geen woord gerept over zijn neefje die met hem mee zou gaan. Tot die zondag gaf de man geen teken van leven en kon dus niet worden nagegaan of Ilias bij hem was.

Benyamine E.M. zat een tijdje in voorhechtenis en kreeg daarna een enkelband. Eind december werd hij ook daarvan verlost. Volgens zijn advocaten Ergun Top en Stephanie Verbiest had de man nooit slechte bedoelingen.