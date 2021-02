Gent - Charleroi kan volgende donderdag geen beroep doen op Jordan Botaka.

De polyvalente Nederlander met Congolese roots wordt sinds januari door de Carolo’s gehuurd van AA Gent. En in die huurovereenkomst werd bepaald dat Botaka niet in actie mag komen tijdens duels tegen de Buffalo’s. Botaka veroverde in Charleroi quasi geruisloos een basisplaats in het team van coach Belhocine, maar zal donderdag dus van voor de buis het bekerduel tegen zijn moederclub moeten volgen.