Tegen eind maart consumptiecheque tot 300 euro voor Vlaams zorgpersoneel in private sector

Het Vlaamse zorgpersoneel in de private sector krijgt ten laatste eind maart een eenmalige consumptiecheque tot 300 euro. De Vlaamse regering heeft het besluit voor die eenmalige consumptiecheque goedgekeurd. In totaal gaat het om een bedrag van 33 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke bekendgemaakt.

De Vlaamse regering heeft in november 2020 een nieuw sociaal akkoord (VIA6) gesloten met de Vlaamse social/non-profitsectoren. In dat akkoord belooft de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel.

105.000 personeelsleden

Over het eerste luik - de koopkrachtverhoging - hebben de werkgevers en vakbonden in december een akkoord bereikt. In de private sector werd daarbij gekozen voor de invoering van het functieclassificatiesysteem IF.IC, een retroactieve compensatie en een consumptiecheque.

De Vlaamse regering heeft nu alvast het licht op groen gezet voor die consumptiecheque tot 300 euro. Volgens minister van Welzijn Wouter Beke mogen 105.000 personeelsleden tegen eind maart hun cheque verwachten. Het concrete bedrag van de cheque hangt af van de tewerkstellingstijd (dienstjaren en voltijdse/deeltijdse arbeid) in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De regering trekt voor de maatregel bijna 33 miljoen euro uit.

“Een structurele herwaardering van het zorgberoep: dat is wat de Vlaamse zorgsector gevraagd heeft en dat is wat de Vlaamse zorgsector zal krijgen”, zegt CD&V-minister Beke. “De inspanning die we leveren, is ook vergelijkbaar met de inspanningen die de federale regering geleverd heeft voor de ziekenhuizen. Het Vlaamse zorgpersoneel krijgt zo waar het recht op heeft.”

Ondertussen werken de Vlaamse Regering en de sociale partners verder aan het tweede luik van het akkoord, zijnde kwaliteitsmaatregelen en meer personeel.