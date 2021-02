Tatyana Beloy daagt collega’s uit voor wel heel frisse (en naakte) challenge

Sommige mensen houden van sneeuw, sommigen haten het. Actrice Tatyana Beloy lijkt in die eerste categorie te vallen,als we haar Instagrampagina bekijken. Ze bedacht een wel héél frisse ice queen challenge – iets met weinig kleren en veel sneeuw – en daagt haar collega’s uit.

De Ice bucket challenge, maar dan met sneeuw en zonder kleren. Zo moeten we de geestige foto van Tatyana Beloy interpreteren. Deze ochtend postte de actrice een beeld van zichzelf, waarin ze ontbloot in de sneeuw ligt. In haar stories daagt ze collega’s als Evi Hanssen, Frances Lefebure en Lynn Van Royen uit. Benieuwd of zij haar voorbeeld zullen volgen.