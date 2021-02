Britten niet opgezet met vaccinatie Gary Glitter

Popster Gary Glitter, die in de gevangenis zit vanwege pedofilie, heeft al een Covid-19-vaccin gehad, terwijl zijn slachtoffers en bewakers die nog niet krijgen. Dat zet kwaad bloed, schrijft The Sun.

De 76-jarige Glitter is een van de eersten die het vaccin kreeg, afgelopen week, samen met meerdere zedendelinquenten op leeftijd uit de gevangenis HMP The Verne in Dorset. Omdat deze groep over het algemeen de ouderen zijn in deze gevangenis, krijgen zij als eerste het vaccin.

Een insider zegt daarover dat zij dus geen speciale voorrang krijgen en stelt dat het in meerdere gevangenissen het geval is dat zedendelinquenten in de leeftijd boven de 70 een grote groep uitmaken van de gevangenen en daarom als eerste aan de beurt komen bij het vaccineren. Zo zitten er naast Gary Glitter nog 570 mannelijke zedendelinquenten in The Verne. Toch begrijpt de bron de woede van de betrokkenen wel. “Als je een bewaker bent van Gary Glitter en je hebt zelf nog geen vaccin gehad: daar word je niet blij van.”

Heroverweging

Het vaccineren van gevangenen in Engeland begon eind vorige maand. Ook David Spencer, directeur van het Centre For Crime Prevention, is hier verontwaardigd over: “Er zijn nog genoeg mensen op sleutelposities en kwetsbare mensen die hun prik moeten krijgen. Het is verkeerd om criminelen eruit te pikken voordat zij een vaccin hebben gekregen. Deze beslissing moet dringend worden heroverwogen.”

Artiest Gary Glitter zit een celstraf uit van 16 jaar. In 2015 werd hij veroordeeld voor poging tot verkrachting, vier aanrandingen en het hebben van seks met een meisje jonger dan dertien jaar, misdaden die hij tussen 1975 en 1980 pleegde. Hij zat al twee keer eerder vast voor kindermisbruik.