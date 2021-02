Beschuldigde op assisenproces ‘kruisboogmoord’: “Idee voor dat wapen kwam uit ‘The walking dead’”

Tielt -

Op het assisenproces rond de ‘kruisboogmoord’ heeft Jordy Vande Sompele (26) maandagochtend toegegeven dat hij zijn slachtoffer Bjorn De Vrieze (28) opzocht om hem te doden. De inspiratie voor zijn wapen haalde hij bij televisiereeks ‘The Walking Dead’. Hij kon het niet verkroppen dat zijn vriendin Sarita een affaire met de slagerszoon had. “Ik heb nooit in mezelf gezien dat ik dit kon doen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor alles. Mijn spijt is enorm.”