Bejaarde man wordt onwel en overlijdt in Winkelstraat in Wondelgem

Gent / Wondelgem - Een oudere man is maandagochtend op straat overleden. Dat gebeurde in de Winkelstraat in Wondelgem. Het gaat om een natuurlijk overlijden, bevestigt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 9.30 uur. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam helaas te laat. “Een dokter stelde nadien vast dat het gaat om een natuurlijk overlijden. De man had een gekend medisch probleem”, zegt politiewoordvoerder Matto langeraert.

Enkele minuten voor het ongeval, maakte het slachtoffer nog een praatje met Johan Van Houte, zaakvoerder van wasserij en nieuwkuisbedrijf St. Rita in de Winkelstraat. “Hij stond hier nog bij mij toen ik de oprit ijsvrij aan het maken was. We sloegen vaak een praatje als hij passeerde met zijn hondje.”