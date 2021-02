Waarom deze winterprik als geroepen komt in de strijd tegen corona

De winter heeft ons eindelijk gevonden en is niet van plan gauw weer te vertrekken. Weerman Frank Deboosere zegt dat we minstens tot en met zondag onder nul blijven. Maar volgens motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste kan dat sneeuwlandschap ook een kans bieden om onze afgezwakte moraal door de coronamaatregelen weer op te vijzelen.

Weerman Frank Deboosere kan er kort over zijn. “Het is koud en het blijft koud. Zeker tot zondag vriest het, mogelijk zelfs tot volgende week maandag en dinsdag. Dat hebben we te danken aan koude luchtstromen ...